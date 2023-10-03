Ваучеры на бесплатное обучение получили 14 тыс. ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны войны
По состоянию на 2 октября 14 тыс. участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны получили ваучеры на бесплатное обучение по выбранной профессии
Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в колонке для NV.
Свириденко отметила, что большинство украинских военных, согласно социологическим опросам, до войны имели гражданские профессии, а часть их работодателей продолжала выплату заработной платы, сохраняла рабочие места, помогала своим работникам и их подразделениям. Поэтому эта часть военных, которые уже не могут сражаться на фронте, готовы вернуться на предыдущие места работы.
Но некоторые из них стремятся изменить профессию или приспособить навыки, приобретенные на войне, к мирной жизни. Поэтому они могут получить профессиональное образование в 8 центрах профтехобразования государственной службы занятости, обучающих 95 лицензированным профессиям и имеющих 365 образовательных программ. Они работают в Ровно, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Полтаве, Львове, Днепре, Сумах.
Ветераны войны в Украине могут пройти бесплатное профессионально-техническое обучение, выбрав профессию, программу повышения квалификации и место обучения. Список профессий, образовательных программ и учебных заведений можно найти на сайте Государственной службы занятости по ссылке.
С помощью ваучера на почти 27 тыс. грн человек может выбрать себе образовательное учреждение и программу обучения из 123 профессий - от IT-технологий до сельского хозяйства. При этом обучение по направлениям "экономика" и "менеджмент" доступно только для участников боевых действий.
Свириденко сообщила, что больше всего участников - почти 3 тыс. - избрали специальность "Психология", более 600 хотят иметь образование для социальной работы.
Кто может подать заявку на ваучер:
- Возраст 45+;
- Участник(-ца) боевых действий;
- Лицо с инвалидностью, полученной в результате вооруженной агрессии РФ;
- Внутренне перемещенное лицо;
- Уволенный(-ая) с военной службы;
- Лицо с установленным фактом лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- Лицо, получившее ранение, контузию, увечье или заболевание в период военного положения в Украине или отдельных ее местностях во время службы, трудовой и другой деятельности, проживания на соответствующей территории.
Подать заявку на получение ваучера можно по ссылке.
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