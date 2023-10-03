Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Ваучеры на бесплатное обучение получили 14 тыс. ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны войны

Ваучеры на бесплатное обучение получили 14 тыс. ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны войны

3 октября, 2023 вторник
01:30
Общество

По состоянию на 2 октября 14 тыс. участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны получили ваучеры на бесплатное обучение по выбранной профессии

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в колонке для NV.

Свириденко отметила, что большинство украинских военных, согласно социологическим опросам, до войны имели гражданские профессии, а часть их работодателей продолжала выплату заработной платы, сохраняла рабочие места, помогала своим работникам и их подразделениям. Поэтому эта часть военных, которые уже не могут сражаться на фронте, готовы вернуться на предыдущие места работы.

Но некоторые из них стремятся изменить профессию или приспособить навыки, приобретенные на войне, к мирной жизни. Поэтому они могут получить профессиональное образование в 8 центрах профтехобразования государственной службы занятости, обучающих 95 лицензированным профессиям и имеющих 365 образовательных программ. Они работают в Ровно, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Полтаве, Львове, Днепре, Сумах.

Ветераны войны в Украине могут пройти бесплатное профессионально-техническое обучение, выбрав профессию, программу повышения квалификации и место обучения. Список профессий, образовательных программ и учебных заведений можно найти на сайте Государственной службы занятости по ссылке.

С помощью ваучера на почти 27 тыс. грн человек может выбрать себе образовательное учреждение и программу обучения из 123 профессий - от IT-технологий до сельского хозяйства. При этом обучение по направлениям "экономика" и "менеджмент" доступно только для участников боевых действий.

Свириденко сообщила, что больше всего участников - почти 3 тыс. - избрали специальность "Психология", более 600 хотят иметь образование для социальной работы.

Кто может подать заявку на ваучер:

  • Возраст 45+;
  • Участник(-ца) боевых действий;
  • Лицо с инвалидностью, полученной в результате вооруженной агрессии РФ;
  • Внутренне перемещенное лицо;
  • Уволенный(-ая) с военной службы;
  • Лицо с установленным фактом лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • Лицо, получившее ранение, контузию, увечье или заболевание в период военного положения в Украине или отдельных ее местностях во время службы, трудовой и другой деятельности, проживания на соответствующей территории.

Подать заявку на получение ваучера можно по ссылке.

Новости
Экономика
Украина
образование
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
30 сентября, 2023 суббота
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
Верховна Рада
2 октября, 2023 понедельник
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
01:52
Воздушная атака на Украину: зафиксированы "шахеды" и активность тактической авиации РФ
01:24
Спецтехника, средства связи и снаряды: правительство ФРГ предоставило Украине новый пакет военной помощи
00:56
Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
00:28
Украина и Венгрия договорились о работе OTP Bank в РФ и статусе спонсора войны
00:19
Следующее заседание Совета ассоциации Украины и ЕС пройдет в декабре, - Шмигаль
2023, понедельник
2 октября
23:51
Оружие для Украины: Дания выделит 13,4 млн евро на совместную европейскую закупку артиллерийских снарядов
23:26
Зеленский после встречи с дипломатами ЕС: цель – решение о переговорах для вступления, Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии
23:17
Мэра Сум задержали на взятке в 1,4 млн грн
23:05
В Одессе на онлайн-обсуждении проголосовали против переименования площади Льва Толстого
22:06
Россия может готовиться к испытаниям ядерного оружия в Арктике, - NYT
21:46
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Дипломат Бессмертный предположил, из-за чего может начаться общеевропейская война между собой
21:36
Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении и штурмы под Бахмутом, - Генштаб
21:29
Эксклюзив
Чалый о проекте бюджета США: впервые помощь Украине оружием стала разменной монетой между двумя партиями
21:11
OPINION
Заблоцкий
Как получать помощь США и оставаться независимыми
21:01
Игорь Коломойский
Россия внесла Коломойского в список террористов и экстремистов
20:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:16
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приоритетное уничтожение систем ПВО, военных объектов врага и преимущества F-16 в бою против российского Су-35. Колонка Сергея Згурца
20:14
OPINION
К дискуссии о направлениях пенсионной реформы
19:40
Фильм "Довбуш" больше месяца собирает полные залы: продано более 390 тыс. билетов
19:28
Обновлено
После российской атаки на Херсон в больнице умер полицейский
19:16
Руководитель Музея Голодомора подала в суд после травли в соцсетях
19:15
Россияне атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине
19:09
Прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений РФ против окружающей среды и 14 случаев экоцида
19:03
Азербайджан
Сохранение культуры и конфискация оружия: Азербайджан представил план реинтеграции армян Нагорного Карабаха
19:02
Ограничить доступ детей к интернету практически невозможно и не стоит, - Лисовый
19:00
Эксклюзив
Жозеп Боррель
"Россия превращает в оружие голод и энергию": Боррель прокомментировал российскую морскую блокаду
19:00
Обзор
Победные новости 586-го дня войны: "Армия дронов" уничтожила рекордное количество российской техники, а партизаны в Крыму пробрались на аэродром оккупантов
18:59
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура
18:56
Эксклюзив
Нагорный Карабах покинуло все армянское население, - политолог
18:48
Фицо может стать новым Орбаном, - политолог Фесенко о результатах выборов в Словакии
18:43
Politico: Запад может отказаться от поддержки Украины, если она не будет бороться с коррупцией
18:41
"Защищая Украину – защищаем свободу": по всему миру проходят акции ко Дню защитников и защитниц Украины
18:21
Зеленский наградил орденами пятерых глав МИД
18:15
Эксклюзив
Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель
18:12
Украина получила первые отремонтированные в Польше танки Leopard
18:10
НБУ внедряет режим управляемой гибкости обменного курса
17:53
В день образования КНР Китай выпустил анимационный ролик о "воссоединении" с Тайванем
17:47
Новости компаний
Лайфхак для криптотрейдеров: этой картой рассчитаетесь биткойном даже за кофе
17:41
Обновлено
Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: есть раненые
17:35
Отпустил убийцу Гонгадзе и преследовал Луценко: судью Слинько будет пожизненно содержать государство, - Следствие. Инфо
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV