Ватикан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников

Об этом сообщает Catholic News .



Согласно опубликованным 23 декабря новым правилам, Ватикан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для всех сотрудников, которые не могут предоставить доказательства выздоровления от него.



Издание отмечает, что эти меры предпринимаются для того, чтобы оставлять Ватикан открытым и защитить людей от нового роста уровня заражения COVID-19.



Ранее Ватикан потребовал от невакцинированных работников отрицательный результат теста на COVID-19 каждые 48 часов.



Сотрудникам Ватикана, которые не смогут предоставить доказательства вакцинации или выздоровления, не разрешат выходить на работу. Они не будут получать зарплату, однако социальную помощь им оставят.



Случаи, когда работники не могут быть вакцинированы по медицинским причинам, отдельно будут рассмотрены Государственным секретариатом Ватикана по консультации со службой здравоохранения.



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