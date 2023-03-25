Об этом пишут BBC.

Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона: один из них представляет собой кусок лошадиной головы, другой – бородатого мужчины, а третий – голову мальчика. Скульптуры столетиями находились в папской коллекции и музеях Ватикана.

Греция же надеется, что этот шаг подтолкнет другие зарубежные институции, хранящие скульптуры Парфенона, к их возвращению.

"Сегодняшняя церемония... подобно жесту правительства Сицилии и Итальянской Республики несколько месяцев назад, показывает путь, по которому мы можем идти, по которому может идти каждый, чтобы единство Парфенона было восстановлено", - заявила в пятницу министр культуры Греции Линда Мендони.

Отмечается, что до наших дней дошло около 50% оригинальных скульптур Парфенона и почти половина из них находится в Британском музее. Но Греция пытается вернуть их из Ватикана и других европейских коллекций с начала 20 века.

В начале 1800-х годов десятки скульптур были вывезены из греческого Парфенона по приказу шотландского дворянина Томаса Брюса, известного как лорд Элджин. Затем он продал их британскому правительству, которое выставило их в Британском музее.