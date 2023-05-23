Об этом сообщает Associated Press.

В своих первых публичных комментариях после назначения посланником по Украине кардинал Зуппи призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на "глубокую тревогу, иногда невыраженную, часто неуслышанную, нуждающихся в мире".

Цитируя Франциска, Зуппи напомнил о частых эмоциональных выражениях солидарности понтифика с "замученным" украинским народом и, похоже, ответил на частую критику дипломатической традиции нейтралитета Ватикана и нежелание Франциска публично обращаться к Кремлю.

Зуппи предположил, что Франциск отнюдь не был нейтрален, требуя мира. "Мы сегодня благодарны за его пророчество, которое так редко встречается сегодня, когда, говоря о мире, мы избегаем принимать чью-либо сторону или не признаем ответственности", – сказал он.

Зуппи сказал, что все христиане призваны внести свой вклад в установление мира: "Война – это пандемия. Она касается всех нас".

"Церковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в ужасном шторме конфликтов", – сказал он.