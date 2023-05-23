Ватикан создал миротворческую миссию относительно агрессии РФ в Украине: ее глава назвал войну "пандемией"
Посол Папы Римского Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи во вторник назвал войну "пандемией" и заявил, что все христиане призваны быть миротворцами
Об этом сообщает Associated Press.
В своих первых публичных комментариях после назначения посланником по Украине кардинал Зуппи призвал к созданию культуры мира, чтобы ответить на "глубокую тревогу, иногда невыраженную, часто неуслышанную, нуждающихся в мире".
Цитируя Франциска, Зуппи напомнил о частых эмоциональных выражениях солидарности понтифика с "замученным" украинским народом и, похоже, ответил на частую критику дипломатической традиции нейтралитета Ватикана и нежелание Франциска публично обращаться к Кремлю.
Зуппи предположил, что Франциск отнюдь не был нейтрален, требуя мира. "Мы сегодня благодарны за его пророчество, которое так редко встречается сегодня, когда, говоря о мире, мы избегаем принимать чью-либо сторону или не признаем ответственности", – сказал он.
Зуппи сказал, что все христиане призваны внести свой вклад в установление мира: "Война – это пандемия. Она касается всех нас".
"Церковь и христиане верят в мир, мы все призваны быть миротворцами, тем более в ужасном шторме конфликтов", – сказал он.
- На прошлой неделе стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Зуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине. Вероятно, это та миссия, о которой Папа говорил во время своего визита в Венгрию в апреле, но пока подробностей не раскрывают.
- 13 мая Зеленский после общения с Папой Римским Франциском заявил , что получил сигнал поддержки украинской "формулы мира" от Ватикана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное