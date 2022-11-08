Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины с Россией, - La Stampa
Ватикан выразил готовность стать посредником в случае возобновления переговоров Украины с Россией
Об этом сообщает La Stampa .
О соответствующем предложении Ватикана стало известно после состоявшейся 24 октября встречи Папы Римского с президентом Франции Эманюэлем Макроном.
В частности, по данным итальянского издания, Ватикан выразил готовность предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для проведения переговоров Украины и РФ. Также там предлагают привлечь к переговорам другие стороны – США и Европейский Союз.
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