Об этом сообщает La Stampa .

О соответствующем предложении Ватикана стало известно после состоявшейся 24 октября встречи Папы Римского с президентом Франции Эманюэлем Макроном.

В частности, по данным итальянского издания, Ватикан выразил готовность предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для проведения переговоров Украины и РФ. Также там предлагают привлечь к переговорам другие стороны – США и Европейский Союз.

6 ноября Папа Франциск заявил, что его поражает жестокость российских военных, потому что он "имеет большое уважение к гуманизму русского народа".

7 ноября посол Украины в США Оксана Маркарова посоветовала Папе Римскому внимательнее читать произведения писателя Федора Достоевского, в ответ на его выражение о "гуманизме русского народа".

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