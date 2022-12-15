Ватикан начал сбор средств для закупки термобелья для украинцев
Ватикан запустил в четверг кампанию по сбору средств для отправки термобелья в Украину, чтобы помочь людям пережить зиму в условиях войны с Россией
Об этом сообщает Reuters .
Согласно сообщению, представители службы Ватикана, отвечающей за благотворительность, находятся в контакте с итальянским краудфандинговым вебсайтом eppela.com, собирая средства на покупку одежды.
Глава офиса кардинал Конрад Краевский рассказал, что итальянские компании уже отозвались на предварительный призыв, пожертвовав термобелье или предоставив его по себестоимости. Все собранное белье Краевский привезет в Украину лично.
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