Ватикан начал сбор средств для закупки термобелья для украинцев

Об этом сообщает Reuters .

Согласно сообщению, представители службы Ватикана, отвечающей за благотворительность, находятся в контакте с итальянским краудфандинговым вебсайтом eppela.com, собирая средства на покупку одежды.

Глава офиса кардинал Конрад Краевский рассказал, что итальянские компании уже отозвались на предварительный призыв, пожертвовав термобелье или предоставив его по себестоимости. Все собранное белье Краевский привезет в Украину лично.

Ранее Папа Римский Франциск предлагал посредничество в переговорах между Украиной и РФ для завершения войны.

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