Ватикан готов помочь Украине в переговорах с Россией
20 мая в Киеве министр иностранных дел Ватикана архиепископ Павел подтвердил предложение оказать помощь в переговорах между Украиной и Россией
Об этом информируют на сайте CNN .
"Вера в Бога и в человечество заставляет нас быть настойчивыми в поиске мира через молитву, слова и поступки и не поддаваться легко огромным вызовам", – сказал архиепископ Павел о предыдущих попытках найти решение путем переговоров.
Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, архиепископ Павел подчеркнул, что переговоры являются справедливым путем решения войны в Украине.
"Я уверяю вас, что как Святейший Отец, так и его ближайшие сотрудники, включая меня, очень страдают от многих смертей, разного рода насилия, разрушения городов и инфраструктуры, разлучения стольких семей, миллионов перемещенных людей и беженцев", – добавил министр иностранных дел Ватикана.
- Отметим, что начиная с 24 февраля Папа Франциск занял активную позицию, целью которой является установление мира в Украине. О ситуации в нашем государстве он регулярно упоминает во время воскресных проповедей, но отказывается называть Россию виновницей войны. Однако для поиска мира он впервые в истории Ватикана самостоятельно отправился в посольство России, также провел телефонный разговор с лидером РПЦ Кириллом. Кроме того, он призвал к пасхальному перемирию, которое, к сожалению, не произошло. И обещал посетить Украину. А 11 мая встретился в Ватикане с супругами защитников Азовстали, которые просили его поддержки в попытке организовать гумкоридор для украинских воинов.
- Ложкой дегтя в искренних усилиях Понтифика прекратить войну в Украине стало намерение "примирения" Украины и России путем совместного участия представительниц двух народов в предпасхальном крестном ходе.
- 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине. Папа Римский Франциск во время аудиенции в Ватикане, 6 апреля, осудил преступления россиян в Киевской области и развернул флаг Украины, который ему передали из Бучи.
- 3 апреля Папа Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину .
- 2 апреля Папа Римский заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину .
- 13 мая украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.
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