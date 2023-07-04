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Ватикан будет работать над возвращением украинских детей из РФ, - кардинал Дзуппи

4 июля, 2023 вторник
20:54
Война с Россией

Кардинал Ватикана Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским для проведения "переговоров о мире" с Украиной и Россией, сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей

Об этом Дзуппи заявил во вторник во время мероприятия в Риме, сообщает Reuters.

По словам посланника Папы Римского, он работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение похищенных Россией детей домой.

"Мы рассмотрим, как можем запустить механизм для детей, помочь, как мы уже говорили, на гуманитарном фронте, особенно детям, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", – сказал Дзуппи.

Он добавил, что лично обсуждал этот вопрос, как и результаты своей миссии, с папой Франциском.

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня спецпосланник Папы Римского прибыл в Москву.

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