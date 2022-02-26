Васильков находится под контролем украинских военных, отбита атака, - мэр

Об этом в телеграмме сообщает Государственная служба специальной связи и защиты Украины.



Город остается под контролем украинских военных, сообщила в facebook городской голова Наталья Баласинович.

"Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отразила атаку ", – заметила она.

Напомним, бои в Василькове начались в ночь на 26 февраля. Украинские силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом. Также военные сбили истребитель и два вертолета врага.

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