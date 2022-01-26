Вашингтон видит признаки того, что Москва прибегнет к военным действиям в Украине до середины февраля, - замгоссекретаря США

Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии с экспрезидентом Эстонии Керсти Кальюлайд на платформе Ялтинской европейской стратегии.



"Все указывает на то, что президент России Владимир Путин применит военную силу в какой-то момент, возможно, к середине февраля", – сказала Шерман.



Она добавила, что не знает, принял ли Путин окончательное решение перейти в наступление на Украину.



"Я не знаю, что происходит в главе президента Путина. Есть только один знающий человек, и это сам президент Путин", - пояснила замгоссекретаря. По ее мнению, даже его ближайшее окружение не знает, что он в конце концов сделает.



По словам Шерман, на планы Путина может оказать влияние Олимпиада в Пекине, которая открывается в начале февраля церемонией, в которой примет участие президент РФ.



"Я думаю, что президент Си Цзиньпин наверняка не был бы заинтересован, если бы Путин выбрал это время для вторжения в Украину", - отметила Венди Шерман.



Она отметила, что США готовы к разным сценариям, "даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить РФ принять последствия.

Напомним, президент Джо Байден допустил возможность введения персональных санкций США против президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев, которые возникнут, если Россия нападет на Украину.