Вашингтон сделал все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе ООН, – постпред Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН заявила, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе Организации Объединенных Наций
Об этом говорится на сайте официального представительства президента Украины.
Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.
Глава государства поблагодарил весь американский народ за мощную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, которую против нашей страны ведет Российская Федерация.
"Важно, что эта поддержка в полной мере проявляется также и в ООН. Учитывая продолжение ракетного террора России, наша первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", – подчеркнул Зеленский.
Делегация Соединенных Штатов была проинформирована о ситуации на фронте и эскалации воздушного террора России против объектов критической гражданской инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет и иранских дронов. Отдельно было акцентировано, что целенаправленными российскими атаками повреждено почти 40% объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения в Украине остаются более 4,5 млн потребителей.
Сообщается, что стороны подчеркнули необходимость принятия Организацией Объединенных Наций ряда "немедленных шагов":
- безотлагательное направление в Украину миссии экспертов ООН для расследования поставок Ираном России дронов;
- направление компетентных представителей ООН на объекты критической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении;
- максимальное вовлечение возможностей ООН в восстановление украинской энергетики.
"Необходимо также ограничить членство и привилегии государства-террориста в МАГАТЭ. Для этого существует четкий и понятный алгоритм", – сказал президент.
Зеленский также подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ, Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.
"Украина спасает мир" – под таким лозунгом будем оказывать помощь беднейшим. Первый корабль в рамках инициативы (зерновой – ред.) должен выйти уже скоро. Мы предлагаем странам мира присоединиться к этому важному начинанию", – добавил Зеленский.
На брифинге в Медиацентре представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ четко и громко услышала от мира, что то, что они делают, неприемлемо, отметив, что, хотя Россия имеет право вето, им не спрятаться за ним от осуждения .
"Реалистично ли привлечь Россию к ответственности? Да, и мы сделали все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе, и мы изолировали ее в Генеральной ассамблее. И хотя у них есть право вето, им никогда не удастся ветировать наше осуждение, наши голоса. Мы имеем 141 голос, осуждающий Россию в Генассамблее, и мы имеем 143 голоса, осуждающие их аннексию", - сказала представитель США при ООН.
- Посол представительства США при ООН объявила о выделении 25 млн. долларов в поддержку уязвимого населения в Украине зимой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 38.99Продажа 40.01
- Актуальное
- Важное