Вашингтон сделал все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе ООН, – постпред Томас-Гринфилд

Об этом говорится на сайте официального представительства президента Украины.

Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Глава государства поблагодарил весь американский народ за мощную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, которую против нашей страны ведет Российская Федерация.

"Важно, что эта поддержка в полной мере проявляется также и в ООН. Учитывая продолжение ракетного террора России, наша первоочередная задача – безотлагательное создание воздушного щита над Украиной", – подчеркнул Зеленский.



Делегация Соединенных Штатов была проинформирована о ситуации на фронте и эскалации воздушного террора России против объектов критической гражданской инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет и иранских дронов. Отдельно было акцентировано, что целенаправленными российскими атаками повреждено почти 40% объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения в Украине остаются более 4,5 млн потребителей.

Сообщается, что стороны подчеркнули необходимость принятия Организацией Объединенных Наций ряда "немедленных шагов":

безотлагательное направление в Украину миссии экспертов ООН для расследования поставок Ираном России дронов;

направление компетентных представителей ООН на объекты критической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении;

максимальное вовлечение возможностей ООН в восстановление украинской энергетики.

"Необходимо также ограничить членство и привилегии государства-террориста в МАГАТЭ. Для этого существует четкий и понятный алгоритм", – сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную агрессию РФ, Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

"Украина спасает мир" – под таким лозунгом будем оказывать помощь беднейшим. Первый корабль в рамках инициативы (зерновой – ред.) должен выйти уже скоро. Мы предлагаем странам мира присоединиться к этому важному начинанию", – добавил Зеленский.

На брифинге в Медиацентре представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ четко и громко услышала от мира, что то, что они делают, неприемлемо, отметив, что, хотя Россия имеет право вето, им не спрятаться за ним от осуждения .

"Реалистично ли привлечь Россию к ответственности? Да, и мы сделали все возможное, чтобы изолировать Россию в Совбезе, и мы изолировали ее в Генеральной ассамблее. И хотя у них есть право вето, им никогда не удастся ветировать наше осуждение, наши голоса. Мы имеем 141 голос, осуждающий Россию в Генассамблее, и мы имеем 143 голоса, осуждающие их аннексию", - сказала представитель США при ООН.

Посол представительства США при ООН объявила о выделении 25 млн. долларов в поддержку уязвимого населения в Украине зимой.