Вашингтон рассматривает варианты эвакуации своих граждан из Украины в случае вторжения РФ

Об этом сообщает CNN.



Источники издания сообщили, что Пентагон планирует действия по эвакуации граждан США, если Россия решится на вторжение.



Американские чиновники отмечают, что до сих пор неясно, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении. Но сейчас у России достаточно сил, техники и припасов вблизи границ Украины, чтобы перейти к наступлению в кратчайшие сроки.



"Мы не знаем, решил ли Путин применить силу, но мы знаем, что он ставит российских военных и силы обороны в те места, где они могли бы действовать достаточно радикально", - заявил директор ЦРУ Билл Бернс.



В настоящее время администрация Байдена не видит необходимости в эвакуации своих граждан, ведь воздушные и сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Чиновники подчеркивают, что обсуждение является частью планирования в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью.



Однако издание отмечает, что это планирование отражает, насколько серьезно американские власти воспринимают возможность масштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb