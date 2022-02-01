Вашингтон отправил в Европу советника для обсуждения защиты Украины от кибератак РФ, - CNN

Об этом изданию CNN сообщил чиновник администрации Байдена.



Нойбергер встретится с представителями НАТО и ЕС, чтобы обсудить пути повышения безопасности в киберпространстве, "включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию России против Украины, соседних государств и соответствующих стран".



Советник по кибербезопасности также проведет встречи с чиновниками Балтии, Франции, Германии и Польши, чтобы убедиться, что союзники США будут едиными в ответе на любые кибератаки.



Как отмечает CNN, визит Нойбергер подчеркивает, что американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт любого дальнейшего вторжения в Украину со стороны России. Украинские чиновники также сообщили, что кибератаки могут сыграть роль в новом военном наступлении РФ.



19 января президент Джо Байден заявил, что США готовы ответить собственными кибероперациями, если Россия осуществит новые кибератаки на Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb