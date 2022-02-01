Вашингтон отправил в Европу советника для обсуждения защиты Украины от кибератак РФ, - CNN
Заместитель советника президента США по национальной безопасности и кибернетическим и новым технологиям Энн Нойбергер встретится с европейскими союзниками на этой неделе, чтобы обсудить пути поддержки цифровой защиты Украины в случае кибератак со стороны России
Об этом изданию CNN сообщил чиновник администрации Байдена.
Нойбергер встретится с представителями НАТО и ЕС, чтобы обсудить пути повышения безопасности в киберпространстве, "включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию России против Украины, соседних государств и соответствующих стран".
Советник по кибербезопасности также проведет встречи с чиновниками Балтии, Франции, Германии и Польши, чтобы убедиться, что союзники США будут едиными в ответе на любые кибератаки.
Как отмечает CNN, визит Нойбергер подчеркивает, что американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт любого дальнейшего вторжения в Украину со стороны России. Украинские чиновники также сообщили, что кибератаки могут сыграть роль в новом военном наступлении РФ.
19 января президент Джо Байден заявил, что США готовы ответить собственными кибероперациями, если Россия осуществит новые кибератаки на Украину.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками, - это Российская Федерация.
- 15 января стало известно, что к кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой.
- 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина может поделиться с США опытом противостояния российским кибератакам.
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