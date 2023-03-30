Вашингтон осудил задержание в России журналиста Wall Street Journal и призвал граждан США немедленно покинуть РФ
В США выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о задержании в России американского гражданина Эвана Гершковича
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом решительно осудил задержание господина Гершковича, а также продолжение репрессий российского правительства по поводу журналистов и свободы прессы.
"Минувшей ночью представители Белого дома и Государственного департамента пообщались с работодателем господина Гершковича, Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей. Кроме того, государственный департамент поддерживал прямую связь с российским правительством в этом вопросе, в частности активно работая над обеспечением консульского доступа к господину Гершковичу", – добавила Карин Жан-Пьер.
Она также подчеркнула, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США не ездить в Россию. А граждане США, которые проживают или путешествуют в России, должны немедленно уехать оттуда.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал американских граждан покинуть Россию и добавил, что госдеп общается с Wall Street Journal по этой ситуации. Кроме того, он рассказал, что государственный департамент США обратился в консульство, чтобы оказать задержанному всю необходимую поддержку.
"Наивысшим приоритетом государственного департамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, существующей для граждан США в Российской Федерации. Граждане США, проживающие или путешествующие по территории России, должны немедленно уехать, как указано в наших советах для путешествий в Россию", - подчеркнул Блинкен.
- Российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже
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