Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом решительно осудил задержание господина Гершковича, а также продолжение репрессий российского правительства по поводу журналистов и свободы прессы.

"Минувшей ночью представители Белого дома и Государственного департамента пообщались с работодателем господина Гершковича, Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей. Кроме того, государственный департамент поддерживал прямую связь с российским правительством в этом вопросе, в частности активно работая над обеспечением консульского доступа к господину Гершковичу", – добавила Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что американцы должны прислушаться к предупреждению правительства США не ездить в Россию. А граждане США, которые проживают или путешествуют в России, должны немедленно уехать оттуда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал американских граждан покинуть Россию и добавил, что госдеп общается с Wall Street Journal по этой ситуации. Кроме того, он рассказал, что государственный департамент США обратился в консульство, чтобы оказать задержанному всю необходимую поддержку.

"Наивысшим приоритетом государственного департамента является безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, существующей для граждан США в Российской Федерации. Граждане США, проживающие или путешествующие по территории России, должны немедленно уехать, как указано в наших советах для путешествий в Россию", - подчеркнул Блинкен.