Вашингтон не воспринимает требования безопасности Путина серьезно, - эксперт

Такое мнение Краев высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Прежде всего, несмотря на то, что американцы готовы обсуждать некоторые пункты меморандума безопасности, они не готовы показать, что они в нем заинтересованы. Но они также начали понимать что либо хоть как-то его обсуждают, либо россияне просто выходят из переговоров. Поэтому отсутствие встречи Байдена и Путина являются показателем того, насколько американцы серьезно воспринимают запросы Москвы к НАТО и Вашингтону в целом.



Эксперт также отметил, что Кремль будет и дальше пытаться навязать контакты и очные встречи двух руководителей государств. По мнению Краева, желание Путина вернуть России геополитическую субъектность путем решения всех вопросов на саммитах наивысшего уровня очевидно и Кремль будет продолжать такую политику.



"Кремль смог выполнить часть своей повестки дня возобновления разговора НАТО и Москвы. Поскольку, так или иначе, любое обострение и использование политико-психологического, а не военного давления было направлено на те вопросы, которые нужно было решить Москве. И некоторые из этих вопросов - это возвращение к переговорному процессу Российской Федерации. Кремль хочет снова быть "рукопожатным" на международной арене. Это показывает, что россияне занимают свои старые позиции и будут их закреплять", - добавил Краев.

Напомним, 30 декабря по требованию РФ президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.

Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.