Вашингтон и Хельсинки договорились о размещении в Финляндии военных баз США и совместных учебах
Соглашение между Финляндией и Соединенными Штатами будет предусматривать возможность пребывания на финской территории американских военнослужащих и военной техники, а также проведение военных учений
Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Переговоры между Финляндией и США по Соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA) начались в конце апреля. Соглашение, как предполагается, позволит американским вооруженным силам беспрепятственно использовать финскую землю и базы для обучения и хранения материальных средств.
Участвующий в переговорах представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл в комментарии HS пояснил, что соглашение с США дополнит членство страны в Североатлантическом Альянсе.
"DCA позволяет развертывание войск, их пребывание в стране, предварительное хранение военного оборудования и возможные инвестиции в инфраструктуру на средства, предоставленные Конгрессом США Пентагона", – говорит Антелл. В качестве примера он привел возможное создание на территории Финляндии ангара для обслуживания истребителей пятого поколения F-35.
В то же время, представитель финского МИД подчеркнул, что DCA не касается возможного размещения в Финляндии ядерного оружия.
По данным Helsingin Sanomat, переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве на официальном уровне между Финляндией и США продлятся до 2024 года, после чего проект документа передадут на рассмотрение парламента.
По состоянию на начало 2022 года США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с 17 членами ЕС и НАТО, а также еще шестью трансатлантическими союзниками по обороне, не являющимися членами Европейского Союза, в том числе Норвегией.
- Напомним, 4 апреля Финляндия стала 31 страной-членом НАТО. После этого в Финляндии было предложено разместить военную базу Альянса в городе Каугава на западе страны.
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