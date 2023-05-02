Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Переговоры между Финляндией и США по Соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA) начались в конце апреля. Соглашение, как предполагается, позволит американским вооруженным силам беспрепятственно использовать финскую землю и базы для обучения и хранения материальных средств.

Участвующий в переговорах представитель Министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл в комментарии HS пояснил, что соглашение с США дополнит членство страны в Североатлантическом Альянсе.

"DCA позволяет развертывание войск, их пребывание в стране, предварительное хранение военного оборудования и возможные инвестиции в инфраструктуру на средства, предоставленные Конгрессом США Пентагона", – говорит Антелл. В качестве примера он привел возможное создание на территории Финляндии ангара для обслуживания истребителей пятого поколения F-35.

В то же время, представитель финского МИД подчеркнул, что DCA не касается возможного размещения в Финляндии ядерного оружия.

По данным Helsingin Sanomat, переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве на официальном уровне между Финляндией и США продлятся до 2024 года, после чего проект документа передадут на рассмотрение парламента.

По состоянию на начало 2022 года США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с 17 членами ЕС и НАТО, а также еще шестью трансатлантическими союзниками по обороне, не являющимися членами Европейского Союза, в том числе Норвегией.