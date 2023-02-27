Вашингтон, Берлин и Варшава хотят провести совместные военные учения в Польше
США, Германия и Польша ведут переговоры по проведению совместных военных учений в Польше
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Deutsche Welle .
Он заявил, что военные маневры в граничащей с Украиной стране были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину. Но не сообщил деталей, отметив лишь, что сейчас рассматривается возможность совместных учений.
"Северно-атлантический альянс сегодня намного сильнее и сплоченнее, чем до 24 февраля прошлого года. Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", - заявил Писториус.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в годовщину полномасштабного вторжения в Украину заявил о готовности дойти до Польши, чтобы отодвинуть "угрозы".
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