Вашингтон, Берлин и Варшава хотят провести совместные военные учения в Польше

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Deutsche Welle .

Он заявил, что военные маневры в граничащей с Украиной стране были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину. Но не сообщил деталей, отметив лишь, что сейчас рассматривается возможность совместных учений.

"Северно-атлантический альянс сегодня намного сильнее и сплоченнее, чем до 24 февраля прошлого года. Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", - заявил Писториус.