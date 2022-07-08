"Ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом": мэр Чернигова Артюшенко публично обратился к Зеленскому
Мэр Чернигова Владислав Артюшенко впервые публично обратился к Президенту Украины
Об этом сообщил Владислав Артюшенко.
Мэр Чернигова Владислав Артюшенко подготовил первое публичное видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В основе обращения – просьба остановить политические атаки, организуемые против Артюшенко, по его мнению, подчиненными Зеленскому.
"Сегодня, меня, городского голову, Ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове, - сказал Владислав Артюшенко. - Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей, который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников, поэтому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, "приветы" через силовиков, информационные атаки, блокировка работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине".
Мэр Чернигова подчеркнул, что орден "За мужество", которым его наградил Владимир Зеленский, это награда не только ему, а всем черниговцам, которые не сбежали и не сидели в бункере, а выстояли и не пустили врага вглубь страны.
"Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга, - подытожил Владислав Артюшенко. - Этого требует общество. В этом нуждается страна".
- Напомним, что 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".
- 2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий выезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины, в частности.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.69
Покупка 34.69Продажа 35.55
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.47
- Актуальное
- Важное