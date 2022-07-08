"Ваши подчиненные пытаются отстранить меня от управления городом": мэр Чернигова Артюшенко публично обратился к Зеленскому

Об этом сообщил Владислав Артюшенко.

Мэр Чернигова Владислав Артюшенко подготовил первое публичное видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В основе обращения – просьба остановить политические атаки, организуемые против Артюшенко, по его мнению, подчиненными Зеленскому.

"Сегодня, меня, городского голову, Ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове, - сказал Владислав Артюшенко. - Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей, который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников, поэтому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, "приветы" через силовиков, информационные атаки, блокировка работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине".

Мэр Чернигова подчеркнул, что орден "За мужество", которым его наградил Владимир Зеленский, это награда не только ему, а всем черниговцам, которые не сбежали и не сидели в бункере, а выстояли и не пустили врага вглубь страны.

"Центральные и местные власти должны работать вместе против врага, а не друг против друга, - подытожил Владислав Артюшенко. - Этого требует общество. В этом нуждается страна".

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