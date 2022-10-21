Видео появилось на странице Вооруженных Сил Украины .

"Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается привлечь белорусский народ к грязной войне", – говорится в обращении.

ВСУ отмечает, что наши народы дружили веками и имели добрососедские отношения: "Многие разы в нашей истории мы боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга".

Сейчас под видом проверок началась скрытая мобилизация граждан Беларуси.

"С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси осуществлялось наступление на Киев. Украина до сих пор не ответила на эту агрессию. Дружбу между нашими народами мы ценим выше, чем ответить на преступные действия вашего руководства. В своих выступлениях Лукашенко говорит о нереальных военных угрозах и о готовности к превентивным действиям", – говорится в обращении.

В ВСУ добавили, что украинцы "не хотят этого", поэтому просят игнорировать преступные приказы, ведь диктаторы - пойдут, а военные преступники "так или иначе оказываются на скамье подсудимых".

"Мы призываем всех граждан Беларуси не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины, которые являются преступлением в соответствии с конституцией Республики Беларусь и нормами международного права.

Стены падают и кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко и Путина, а зависит от каждого из вас. Если вас каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, не применяйте своего оружия. Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей Вооруженных Сил Украины. В этом случае никто по вам не будет стрелять. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать верный выбор", – подчеркивают в ВСУ.

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