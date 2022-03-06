"Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству": Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить работу и производство
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить работу и производство, ведь помощь предпринимателей необходима государству
Об этом глава правительства сообщил в своем видеообращении.
Шмыгаль призвал возобновить работу предприятий в регионах, где работники могут находиться в безопасности.
"Обращаюсь к бизнесу! И к работающим. К тем, кто в эти времена эвакуировался в другие регионы. К Вам также просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", – заявил он.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Украине нет угрозы дефицита продуктов. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отметил, что в настоящее время запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сахара и другой продукции в Украине есть двухлетний запас, поэтому "у украинцев нет причин паниковать".
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