"Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству": Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить работу и производство

Об этом глава правительства сообщил в своем видеообращении.

Шмыгаль призвал возобновить работу предприятий в регионах, где работники могут находиться в безопасности.

"Обращаюсь к бизнесу! И к работающим. К тем, кто в эти времена эвакуировался в другие регионы. К Вам также просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине нет угрозы дефицита продуктов. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий отметил, что в настоящее время запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сахара и другой продукции в Украине есть двухлетний запас, поэтому "у украинцев нет причин паниковать".

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