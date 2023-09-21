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Главная Культура "Ваш Василь": документальная драма о Стусе вышла в прокат в Украине

"Ваш Василь": документальная драма о Стусе вышла в прокат в Украине

21 сентября, 2023 четверг
18:14
Культура

На стриминговом сервисе украинского кино Takflix вышел в прокат документальный фильм об известном диссиденте, поэте Василии Стусе

Об этом говорится в сообщении на странице проекта.

10% каждого билета стриминговая платформа передает фонду "Вернись живым", еще 50% - создателям кино.

"Документальную драму "Ваш Василь" надо посмотреть хотя бы для того, чтобы напомнить себе, за что еще мы не любим все русское. Стус был из тех, кто умел вести за собой людей. Он хотел писать стихи, а не быть донкихотом. Но КГБ заставило его бороться с советскими ветряными мельницами и наконец отобрало право голоса", - говорится в аннотации к фильму.

Изюминками фильма проект называет музыкальное сопровождение, динамический монтаж и атмосферные архивные кадры Киева.

"А еще близкий круг Стуса, люди, которые видели его уязвимым и настоящим. Сын Дмитрий и сестра Мария и их семейные истории. Иван Драч, Левко Лукьяненко, Василий Овсиенко, супруги Довгани и другие диссиденты вспоминают, как Стус протестовал на показе "Теней забытых предков", как переживал смерть Горской и писал стихи в камере", - говорится в описании.

Также в фильме покажут лицо Виктора Медведчука, адвоката Стуса.

Напомним, что за убеждение о необходимости сохранения и развития украинской культуры Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти и погиб в местах несвободы. После его смерти в 1989 году была основана Премия им. Василия Стуса. С 2016 года Премию ведут Украинский ПЕН, Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство "Дух и Литера". Ее каждый год вручают 14 сентября.

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Украина
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