"Ваш родственник в плену!": в Запорожье разоблачили мошенническую схему
В Запорожье СБУ разоблачила схему "Ваш родственник в плену!", когда за деньги предлагали родным "пленных" украинских военных освободить их
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"На Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена", - отметили в спецслужбе.
В частности, мошенники предлагали следующие "услуги":
- телефонный разговор с пленным – от 10 до 50 тыс. грн;
- освобождение из плена – от 50 до 200 тыс. грн;
- перевозка тела погибшего – до 10 тыс. грн.
Никаких обещаний они не выполняли, а после получения денег перестали выходить на связь. Организатором "схемы" стал мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Недавно он вышел из тюрьмы.
В Запорожье у него была сообщница. Женщину задержали сотрудники украинской спецслужбы.
"Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32, +38 098 087-36 -01 или по электронному адресу [email protected]", - отметили в СБУ.
- 25 мая Генштаб ВСУ предупредил , что родственникам украинских военных начали поступать подозрительные телефонные звонки с предложениями "предоставить информацию".
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