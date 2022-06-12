Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

"На Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена", - отметили в спецслужбе.

В частности, мошенники предлагали следующие "услуги":

телефонный разговор с пленным – от 10 до 50 тыс. грн;

освобождение из плена – от 50 до 200 тыс. грн;

перевозка тела погибшего – до 10 тыс. грн.

Никаких обещаний они не выполняли, а после получения денег перестали выходить на связь. Организатором "схемы" стал мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Недавно он вышел из тюрьмы.

В Запорожье у него была сообщница. Женщину задержали сотрудники украинской спецслужбы.

"Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32, +38 098 087-36 -01 или по электронному адресу [email protected]", - отметили в СБУ.

25 мая Генштаб ВСУ предупредил , что родственникам украинских военных начали поступать подозрительные телефонные звонки с предложениями "предоставить информацию".

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