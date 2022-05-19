Об этом информирует в телеграмме акционерное общество "Укрзализныця" .

В Укрзализныце подчеркнули, что доставляют любой груз и груз-200 уже заждался.

"Доставляем и храним любой груз. Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет" , – говорится в сообщении.

10 мая катарский телеканал Al Jazeera показал сюжет об уничтоженных в Украине российских военных, тела которых оказались брошенными на произвол РФ.

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