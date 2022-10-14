Ваш ежедневный подвиг навсегда останется образцом любви к стране, - Константин Жеваго поздравил украинцев с Днем Защитника
Уважаемые защитники Украины!
Мы отмечаем государственный праздник, День защитников и защитниц Украины, в светлый и святой день Покрова Пресвятой Богородицы, которая с давних времен считается покровительницей нашего народа. Это день, когда мы чтим героизм, мужество и самоотверженность защитников нашего государства.
В этот праздник и ежедневно украинцы вспоминают тех, кто в тяжелое время защищал и продолжает защищать нашу землю. Склоняем перед вами головы и учимся мужеству и самопожертвованию. Ваш ежедневный подвиг навсегда останется образцом любви к Украине.
Сегодня вы отстаиваете независимость и территориальную целостность нашего государства в поле боя. Ваши подвиги – это школа воспитания для последующих поколений, пример патриотизма и сознания каждого гражданина, подтверждение единства нашего народа.
Желаю вам надежного тыла, несокрушимости духа, крепкого здоровья, осуществления всех ваших мечтаний, высоких достижений в нелегком труде на благо государства. Пусть все украинские семьи дождутся своих героев и героинь, нога врага больше никогда не ступит на нашу землю, и мы все вместе отстроим нашу мать!
Пусть после нашей обязательной Победы покой и тепло сердец поселятся в ваших домах и над ними всегда будет мирное небо!
Сил и сил украинским воинам! И вечная память павшим героям!
Слава Украине!
Героям Слава!
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