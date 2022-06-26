"Вас втягивают в войну": Зеленский обратился к белорусам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине
Об этом он сказал во время вечернего обращения.
"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и погонам. Вас вовлекают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не достойные, но вы не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать, и вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше.
По его словам, белорусы поддерживают Украину и не поддерживают войну, развязанную Россией.
"Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия. Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может сделать свой вклад в защиту жизни", - добавил президент.
- В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.
- 26 июня разведка сообщила, что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, предупредили белорусских чиновников в Гомельской области.
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