Вас обманывают, выйдите из этого круга. Чешский МИД обратился к российским дипломатам

Об этом МИД Чехии написал в Твиттер, приобщив скриншоты обращения на чешском и русском языках.



"Обращение к российским коллегам, дипломатам, мужьям и женам российской дипломатической службы. Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть совесть и кто сохранил способность распознавать зло: выйдите из этого круга сообщников", – говорится в сообщении.



К твиту присоединили хэштег "стоп лжи Путина". В самом обращении отмечается, что дипломаты обычно имеют привилегированное положение: они представляют свое государство.



"Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло, но вы все равно остаетесь его представителями", – говорится в обращении.



При этом чешские дипломаты отмечают, что российские представители дипломатических миссий и посольств, работающих в демократических странах, имеют доступ к информации из независимых СМИ и видели на экранах телевизоров или читали о многочисленных разрушениях и смертях, которые принесла Россия в суверенную Украину.



В обращении чешские дипломаты отмечают, что когда пыль несправедливой войны осядет, представители российской элиты будут привлечены к ответственности за военные преступления.



"Мы знаем из истории, что многие дипломаты служили преступным режимам и становились таким образом соучастниками зла. Нельзя рассчитывать на то, что ситуация в России значительно улучшится", – отмечается в обращении.

Напомним, более четырех десятков российских шпионов под дипломатическим прикрытием будут высланы из четырех стран ЕС.