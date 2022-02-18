"Вас используют для эскалации и очередного кровопролития": Залужный призвал жителей ОРДЛО не верить лжи оккупационных властей
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в частности, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей
Об этом говорится в обращении Залужного.
"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Залужный подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных операций, поскольку это приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Единственным вариантом деоккупации является политико-дипломатический путь.
"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью", - отметил Залужный.
Также он добавил, что, несмотря на провокации российских оккупационных войск, украинская армия не стреляет по жилым районам, где россияне разместили свои позиции.
"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий: не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью развязывания очередного кровопролития", - заявил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что невозможно опровергнуть все фейки, которые распространяет вражеская пропаганда, поэтому нужно прислушаться только к официально распространяющейся информации из надежных источников.
"Призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!" – сказал Залужный.
- Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
- В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.
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