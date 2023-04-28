"Варварство только укрепляет решимость украинцев". Послы США и Великобритании отреагировали на новые ракетные удары РФ

Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя ракетную атаку РФ на украинские города.

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом. Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решимость Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – отметила Бринк.

Кроме того, полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс у себя в twitter также прокомментировала очередную атаку РФ.

"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось бежать из своих квартир. Это не должно делать вчерашние авиаудары России хуже других, но, поскольку я знаю пострадавших людей, это неизбежно делает их такими. То, что за эти атаки наступит правосудие, сейчас не очень утешает, но я держусь за это", - написала она.