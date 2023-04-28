"Варварство только укрепляет решимость украинцев". Послы США и Великобритании отреагировали на новые ракетные удары РФ
Послы США и Британии отреагировали на новые ракетные удары РФ и заявили, что жестокость РФ лишь укрепляет решимость Украины и углубляет приверженность США поддержке Украины в ее борьбе
Об этом написала в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя ракетную атаку РФ на украинские города.
"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом. Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решимость Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – отметила Бринк.
Кроме того, полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс у себя в twitter также прокомментировала очередную атаку РФ.
"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось бежать из своих квартир. Это не должно делать вчерашние авиаудары России хуже других, но, поскольку я знаю пострадавших людей, это неизбежно делает их такими. То, что за эти атаки наступит правосудие, сейчас не очень утешает, но я держусь за это", - написала она.
- 28 апреля РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани в результате попадания в многоэтажку 14 погибших, в том числе двое 10-летних детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок.
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