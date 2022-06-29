Об этом сообщает Reuters.

"Ежедневно я ношу в своем сердце дорогую и страждущую Украину, которую продолжают бичевать варварскими нападениями вроде того, что совершили на торговый центр в Кременчуге", - заявил папа Франциск перед толпой на площади Святого Петра.



Он также рассказал о своих неутомимых молитвах о скорейшем завершении войны и призвал всех продолжать молиться за мир.



"Пусть Господь откроет те пути диалога, которые люди либо не хотят, либо не могут найти. Пусть они не пренебрегают украинским населением, которое так страдает", – сказал он.

Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в стадион, а также ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на 20 часов, по сообщению Полтавской ОВ, погибли 10 человек. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать подобный ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта чудовищная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

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