Варшава якобы устает от польско-украинской "дружбы": порция фейков о войне РФ против Украины
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, производимых российскими и мировыми СМИ на этой неделе
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .
На этой неделе враг запустил новую порцию фейков. ЦПД выделил семь фактов ложной информации.
В частности, о том, что Украина якобы сломала зубы о Россию, поэтому Запад должен вспомнить о переговорах по так называемому мирному урегулированию войны. В то же время, если не произойдет эскалации, как распространяют некоторые пропагандисты, то "конфликт" в Украине может закончиться уже в этом году из-за полного истощения ВСУ. Эти данные тоже ложны.
Среди нарративов врага была информация о том, что варшавские власти якобы устают от польско-украинской псевдодружбы. Намекая на будущие противоречия между властями двух стран. В Центре подчеркивают, что это фейковая информация.
Также среди распространенных сообщений в российских и мировых средствах массовой информации фейком являются:
- После контрнаступления у Украины будет более 60 тыс. погибших, которым нет готовой замены.
- Никто не знает наверняка, поддерживают ли украинские военные все еще Зеленского, вероятнее всего, они могут взять дело в свои руки и Зеленский будет устранен.
- Уничтожение поставленных в Украине современных западных вооружений служит хорошей рекламой российского оружия, демонстрируя существенное отставание Запада от России.
- Американцы помогали финансировать украинское правительство, которое является прямым и гордым наследником нацистов, и его войну против собственных русскоязычных граждан.
Ранее Еспресо писало о подборке фейков, которые враг продуцировал 18 августа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное