Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

На этой неделе враг запустил новую порцию фейков. ЦПД выделил семь фактов ложной информации.

В частности, о том, что Украина якобы сломала зубы о Россию, поэтому Запад должен вспомнить о переговорах по так называемому мирному урегулированию войны. В то же время, если не произойдет эскалации, как распространяют некоторые пропагандисты, то "конфликт" в Украине может закончиться уже в этом году из-за полного истощения ВСУ. Эти данные тоже ложны.

Среди нарративов врага была информация о том, что варшавские власти якобы устают от польско-украинской псевдодружбы. Намекая на будущие противоречия между властями двух стран. В Центре подчеркивают, что это фейковая информация.

Также среди распространенных сообщений в российских и мировых средствах массовой информации фейком являются:

После контрнаступления у Украины будет более 60 тыс. погибших, которым нет готовой замены.

Никто не знает наверняка, поддерживают ли украинские военные все еще Зеленского, вероятнее всего, они могут взять дело в свои руки и Зеленский будет устранен.

Уничтожение поставленных в Украине современных западных вооружений служит хорошей рекламой российского оружия, демонстрируя существенное отставание Запада от России.

Американцы помогали финансировать украинское правительство, которое является прямым и гордым наследником нацистов, и его войну против собственных русскоязычных граждан.

Ранее Еспресо писало о подборке фейков, которые враг продуцировал 18 августа.