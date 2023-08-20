Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Варшава якобы устает от польско-украинской "дружбы": порция фейков о войне РФ против Украины

Варшава якобы устает от польско-украинской "дружбы": порция фейков о войне РФ против Украины

20 августа, 2023 воскресенье
12:20
Война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, производимых российскими и мировыми СМИ на этой неделе

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

На этой неделе враг запустил новую порцию фейков. ЦПД выделил семь фактов ложной информации.

В частности, о том, что Украина якобы сломала зубы о Россию, поэтому Запад должен вспомнить о переговорах по так называемому мирному урегулированию войны. В то же время, если не произойдет эскалации, как распространяют некоторые пропагандисты, то "конфликт" в Украине может закончиться уже в этом году из-за полного истощения ВСУ. Эти данные тоже ложны.

Среди нарративов врага была информация о том, что варшавские власти якобы устают от польско-украинской псевдодружбы. Намекая на будущие противоречия между властями двух стран. В Центре подчеркивают, что это фейковая информация.

Также среди распространенных сообщений в российских и мировых средствах массовой информации фейком являются:

  • После контрнаступления у Украины будет более 60 тыс. погибших, которым нет готовой замены.
  • Никто не знает наверняка, поддерживают ли украинские военные все еще Зеленского, вероятнее всего, они могут взять дело в свои руки и Зеленский будет устранен.
  • Уничтожение поставленных в Украине современных западных вооружений служит хорошей рекламой российского оружия, демонстрируя существенное отставание Запада от России.
  • Американцы помогали финансировать украинское правительство, которое является прямым и гордым наследником нацистов, и его войну против собственных русскоязычных граждан.

Ранее Еспресо писало о подборке фейков, которые враг продуцировал 18 августа.

Украина
Россия
военные силы Украины
фейк
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
Читайте также:
мобілізація рф солдати орки
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию
Китай та росія
19 августа, 2023 суббота
Китай помогает вооружать Россию вертолетами и беспилотниками, -The Telegraph
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
20 августа
13:08
Главный вопрос – F-16: Зеленский прибыл в Нидерланды
12:58
"Для врага подготовлено все, что будет его уничтожать": Наев рассказал об обороне границы на Волынском направлении
12:57
В Турции могут пройти переговоры по возобновлению зернового соглашения, - СМИ
12:41
Эксклюзив
Внутри страны мы платим НДС за дроны, – Шипович
12:39
Российская армия атаковала Золотую Балку на Херсонщине: ранен мужчина
12:37
Китай увеличил производство чистой электроэнергии на 11,5%
12:31
В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за разрушения дамбы: движение поездов остановили
12:31
Netflix презентовал украинский трейлер сериала "Позор"
12:05
OPINION
"Ястребов мира" в мире не больше, чем сторонников помощи Украине
12:04
Губернатор Курской области построил имитационные линии обороны на 10 млрд
12:02
Обновлено
Российская станция "Луна-25" прекратила свое существование из-за столкновения с Луной
11:48
В Запорожской области среди оккупантов произошло "межэтническое противоречие": погибли более 20 захватчиков
11:36
Под Москвой горит склад российского интернет-магазина Ozon
11:28
Враг планирует заселить во временно оккупированный Мариуполь 300 тыс. россиян
11:18
Обновлено
Гуменюк: пуски с подводного ракетоносителя затрудняют обнаружение ПВО, уровень угрозы высок
10:57
Обновлено
Курс валют на 20 августа: сколько стоит евро и доллар
10:30
Обзор
В Украине заканчиваются варианты контрнаступления, Киев призывает верить ВСУ. Акценты мировых СМИ 20 августа
10:29
ЗРК
Британская разведка предполагает, что Украина использует SA-5 Gammon как наземную баллистическую ракету
10:27
Новый посол Франции Вейсьер прибыл в Украину
10:03
ВСУ знают, откуда стреляют оккупанты, благодаря движению сопротивления, - Гуменюк
10:03
Обновлено
Россияне заявили об атаке БПЛА на Ростов и вокзал в Курске, в Москве якобы работала ПВО
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Трагедия в Чернигове. В Украине нет безопасных мест
09:54
Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи
09:46
В Канаде продолжаются масштабные лесные пожары: из Британской Колумбии эвакуировали 35 тысяч человек
09:34
Эксклюзив
Никто не говорит, сколько дронов государство планирует закупить в следующем году, – Люба Шипович
09:19
На фото жилые дома Северодонецка
Оккупанты в Северодонецке выбрали несколько наиболее уцелевших многоэтажек для показательных ремонтов, - ОВА
08:48
Россияне утром обстреляли Купянск: ранен мужчина
08:40
Обновлено
Российская армия за сутки войны в Украине потеряла 460 военных, 6 танков и 3 РСЗО, - Генштаб
08:28
Обновлено
Российская баллистическая ракета попала в драмтеатр Чернигова: 7 погибших, 148 раненых
08:15
Кулеба
"Даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды": Кулеба ответил критикам контрнаступления
08:02
OPINION
"Чтобы не было хуже"?
07:49
В ISW объяснили, для чего Путин ездил в Ростов
07:35
В Харькове трамвай сбил велосипедиста: пожилой мужчина скончался
07:22
США призвали Китай прекратить давление на Тайвань
06:52
Силы обороны продвигаются вблизи Роботиного в Запорожье: ISW объяснило, как это поможет ВСУ
00:32
В сувенирном магазине Румынской православной церкви продают значки с гербом России
2023, суббота
19 августа
23:14
В Черном море на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель с 4 "калибрами", - ОК "Юг"
22:59
"Реал" победил "Альмерию" в Ла Лиге Лунина признали одним из лучших игроков матча
22:29
Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, за какой срок Украина обеспечит ключевые города резервными энеросистемами
22:11
"Тоттенхэм" неожиданно победил МЮ во 2-м туре АПЛ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV