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Варшава попросила Шольца не вмешиваться во внутренние дела Польши

25 сентября, 2023 понедельник
07:06
Мир МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые вредят взаимоотношениям двух стран.

Об этом сообщает польское радио.

Министр заявил, что последние заявления немецкого политика свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и продолжающейся в стране избирательной кампании. Збигнев Рау также отметил, что заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которые являются основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Эти заявления польского министра стали ответом на выступление канцлера Германии Олафа Шольца на митинге его партии СДПГ в Нюрнберге. Во время выступления немецкий политик высказался за усиление контроля над нелегальной миграцией и пообещал возможные дополнительные меры.

Шольц отметил, что в Европу и Германию приезжают многие люди, и их количество "резко возросло". Учитывая это, он призвал разъяснить возможные нарушения в выдаче виз в соседней Польше. Шольц предположил, что Польша не пускает в страну мигрантов на границе, но в то же время способствует нелегальной миграции.

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Ранее правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин писал, что канцлер Германии Олаф Шольц использует визовую проблему для политического давления на польские власти. По его словам, сложно оценивать это иначе, чем давление на Польшу во время избирательной кампании.

Польские власти подчеркивают: вопрос нарушений в выдаче виз в Польше случайный и его расследуют соответствующие службы. А центральное антикоррупционное бюро в рамках этого расследования задержало семь человек.

Визовый скандал в Польше. Подробности

В начале сентября польские СМИ сообщили, что представители центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) посетили министерство иностранных дел Польши в рамках международного расследования по вероятной коррупции во время выдачи рабочих виз. А 14 сентября радиостанция RMF FM сообщила, что польская прокуратура объявила о подозрении семи действующим и бывшим чиновникам по делам выдачи виз для временных работников из стран Ближнего и Дальнего Востока.

По сообщениям СМИ, в 2022 году около 200 тысяч иммигрантов могли приехать в Польшу через агентства временного трудоустройства (130 тыс. из них происходили из стран исламского мира). За визу иностранцы должны были заплатить около $4-5 тыс. А иногда суммы были еще больше. На этом и зарабатывали посредники.

Польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который, в частности, был ответственен за визовые вопросы. По информации Dziennik Gazeta Prawna, Вавжик не менее полугода давал устные указания не проверять судимости неевропейцев, обращавшихся за визами.

Когда визовый скандал получил широкую огласку, Вавжик, публично не высказывавшийся по этому поводу, попал в больницу.

15 сентября МИД Польши сообщил, что из-за скандала разрывает все договоры с компаниями, предоставляющими услуги визового аутсорсинга. Кроме того, МИД должен провести проверки во всех консульских учреждениях Польши.

22 сентября RMF FM отметила, что Еврокомиссия считает недостаточными предоставленные МИД Польши объяснения "визового скандала".

В своем письме Еврокомиссии польский МИД сообщил, что прокуратура страны ведет расследование только по 268 визовым заявкам. В ЕК заявили, что ждут от Польши ответа до 3 октября.

Польша
Германия
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