Варшава подала ряд запросов об эксгумации останков поляков в Украине
Польша подала заявки на проведение в нескольких местах эксгумаций польских жертв в Украине и рассчитывает, что сможет получить на это положительное согласие
Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, передает радио Wnet.
"…Кроме согласия, которое было предоставлено (в населенном пункте Пужники - ред.), есть ряд заявок, поданных на другие места, где мы знаем, что похоронены жертвы. И я верю, что будут очередные согласования и начнутся очередные поисковые работы", – заявил Дворчик.
Он отметил: Варшаву не устраивает то, что процесс предоставления украинской стороной разрешений на эксгумацию слишком медленный.
- В июле сообщалось, что большинство поляков выступают за то, чтобы украинские власти разрешили неограниченные эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное