Варшава подала ряд запросов об эксгумации останков поляков в Украине

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик, передает радио Wnet.

"…Кроме согласия, которое было предоставлено (в населенном пункте Пужники - ред.), есть ряд заявок, поданных на другие места, где мы знаем, что похоронены жертвы. И я верю, что будут очередные согласования и начнутся очередные поисковые работы", – заявил Дворчик.

Он отметил: Варшаву не устраивает то, что процесс предоставления украинской стороной разрешений на эксгумацию слишком медленный.