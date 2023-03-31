Варшава осудила задержание журналиста The Wall Street Journal и предостерегла своих граждан от поездок в РФ
Министерство иностранных дел Республики Польша отреагировало на задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины.
"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает решительный протест против задержания в России журналиста Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения", – говорится в сообщении.
В МИД Польши добавили, что "репрессивные действия российских властей в отношении журналистов, спортсменов и ученых, выполняющих свои профессиональные обязанности, должны получить адекватный ответ". И еще раз предостерегли граждан Польши от любых поездок в Российскую Федерацию.
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