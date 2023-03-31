Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает решительный протест против задержания в России журналиста Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения", – говорится в сообщении.

В МИД Польши добавили, что "репрессивные действия российских властей в отношении журналистов, спортсменов и ученых, выполняющих свои профессиональные обязанности, должны получить адекватный ответ". И еще раз предостерегли граждан Польши от любых поездок в Российскую Федерацию.