"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что мероприятие демонстрирует схожесть методов нацистов и россиян по уничтожению городов. На 16 парах фотографий можно увидеть документированные показания преступлений обоих режимов.

Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм

Фото: Мариупольский городской совет / телеграм

Как сообщают в Мариупольском горсовете, экспозицию создали по инициативе вице-спикера сейма Польши Малгожаты Госевской и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Фото: Мариупольский городской совет / телеграм

"Мариуполь – город, который еще два года назад был красивым и развивался, а сейчас очень напоминает Варшаву после 1944 г., и все благодаря Российской Федерации Путина – такого же преступника, как и Гитлер" – отметила Госевская.

Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм