Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян

"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян

11 октября, 2023 среда
15:48
Культура

В столице Литвы Вильнюсе проходит фотовыставка "Варшава - Мариуполь: города руин, города борьбы, города надежды", на которой представлены фотографии польской столицы во время Второй мировой войны и украинского Мариуполя после вторжения россиян

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что мероприятие демонстрирует схожесть методов нацистов и россиян по уничтожению городов. На 16 парах фотографий можно увидеть документированные показания преступлений обоих режимов.

Фотовиставка: "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії"

Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм


Фотовиставка: "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії"

Фото: Мариупольский городской совет / телеграм

Как сообщают в Мариупольском горсовете, экспозицию создали по инициативе вице-спикера сейма Польши Малгожаты Госевской и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Фотовиставка: "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії"

Фото: Мариупольский городской совет / телеграм

"Мариуполь – город, который еще два года назад был красивым и развивался, а сейчас очень напоминает Варшаву после 1944 г., и все благодаря Российской Федерации Путина – такого же преступника, как и Гитлер" – отметила Госевская.

Фотовиставка: "Варшава - Маріуполь: міста руїн, міста боротьби, міста надії"

Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм

  • Также в августе в киевской городской галерее искусств "Лавра" открыли выставочный проект украинских и иностранных художников "Мариуполь Непокоренный": в его рамках состоится ряд художественных событий.
Украина
Россия
Польша
Мариуполь
Литва
Война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
ЗСУ наступ
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
ракети випущені з Гази в бік Ізраїлю, 10 жовтня 2023 р
10 октября, 2023 вторник
Израиль заявил об обстреле с территории Сирии и нанес ответный удар
Володимир Зеленський
10 октября, 2023 вторник
Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
16:09
Обзор
Дания весной передаст нам F-16: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
16:08
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
16:08
ВВП Украины
МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
15:53
NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
15:52
Обновлено
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Шуфрича
15:34
"Я известный фалерист": Шуфрич объяснил происхождение своей коллекции советских орденов
15:33
РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения
15:31
Из-за экономии снарядов враг усилил сброс осколочных боеприпасов с дронов, - Гуменюк
15:26
Хорватия и Испания предоставит Украине €6,5 млн на нужды гуманитарного разминирования
15:24
ООН
В результате авиаударов по сектору Газа погибли 9 сотрудников ООН
15:23
В Словакии сформировали правительственную коалицию во главе с антиукраинским Фицо
15:04
Стало известно, кто напишет текст для Радиодиктанта национального единства и кто будет его читать
14:51
На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС
14:39
солнечное затмение
"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября
14:36
"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
14:35
Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
14:32
Эксклюзив
ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
14:22
Роман Абрамович
НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича
14:20
Эксклюзив
Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
14:16
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг
14:09
Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
13:58
В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
13:58
Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
13:43
Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
13:40
Обновлено
Зеленский в Брюсселе: мы должны забрать инструмент террора из рук РФ, террористы должны проиграть
13:39
Обновлено
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
13:34
В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
13:31
В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
13:27
Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
13:26
Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:20
Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV