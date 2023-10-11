"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян
В столице Литвы Вильнюсе проходит фотовыставка "Варшава - Мариуполь: города руин, города борьбы, города надежды", на которой представлены фотографии польской столицы во время Второй мировой войны и украинского Мариуполя после вторжения россиян
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Отмечается, что мероприятие демонстрирует схожесть методов нацистов и россиян по уничтожению городов. На 16 парах фотографий можно увидеть документированные показания преступлений обоих режимов.
Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм
Фото: Мариупольский городской совет / телеграм
Как сообщают в Мариупольском горсовете, экспозицию создали по инициативе вице-спикера сейма Польши Малгожаты Госевской и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.
Фото: Мариупольский городской совет / телеграм
"Мариуполь – город, который еще два года назад был красивым и развивался, а сейчас очень напоминает Варшаву после 1944 г., и все благодаря Российской Федерации Путина – такого же преступника, как и Гитлер" – отметила Госевская.
Фото: Мариупольский городской совет / телеграмм
- Также в августе в киевской городской галерее искусств "Лавра" открыли выставочный проект украинских и иностранных художников "Мариуполь Непокоренный": в его рамках состоится ряд художественных событий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное