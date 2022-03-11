Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины, - Госпогранслужба
Вместе два польских города предоставили убежище для около 300 тыс. украинцев, бежавших от войны
Об этом в Телеграмм сообщает Госпогранслужба Украины, передает Еспресо.TV.
"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев. Варшава уже приняла 200 000 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", - говорится в сообщении.
- Напомним, Польша приняла закон о поддержке украинских беженцев
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное