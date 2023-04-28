Варшава и ЕС договорились об ограничениях по украинскому агроимпорту. Подробности

Об этом пишет RMF 24.

"Мы завершили договоренности с ЕС о запрете импорта этой сельскохозяйственной продукции, которая привела к дестабилизации на польском рынке. Речь идет, прежде всего, о зерновых и кукурузе", - сообщил премьер Польши.

Соглашение включает в себя обязательства Польши и других стран выйти из односторонней блокады импорта продовольствия из Украины. Введется запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Отмечается, что на эти пять товаров приходится 90% всего импорта из Украины.