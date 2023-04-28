Варшава и ЕС договорились об ограничениях по украинскому агроимпорту. Подробности
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Брюссель достигли договоренности об ограничении украинского агроимпорта: говорится, прежде всего, о зерновых и кукурузе
Об этом пишет RMF 24.
"Мы завершили договоренности с ЕС о запрете импорта этой сельскохозяйственной продукции, которая привела к дестабилизации на польском рынке. Речь идет, прежде всего, о зерновых и кукурузе", - сообщил премьер Польши.
Соглашение включает в себя обязательства Польши и других стран выйти из односторонней блокады импорта продовольствия из Украины. Введется запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Отмечается, что на эти пять товаров приходится 90% всего импорта из Украины.
- Напомним, ранее Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна оказал существенное влияние на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.
- Позже стало известно, что 21 апреля Польша разблокирует для украинской агропродукции транзит в проходящие через территорию страны порты Европы. Уже 24 апреля Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции.
- Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако транзит этого продукта будет разрешен.
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