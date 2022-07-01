Варианты защиты от ракет Х-22 могут быть найдены, - военный эксперт Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Сергей Згурец отметил, что запасы ракет Х-22 у врага значительные и посчитать сложно, потому что изготовление таких ракет было еще в Советском Союзе, соответственно, противник имеет определенное количество Х-22 в арсенале.

"Несколько дней назад была информация, что россияне подтянули около 60 ракет Х-22 и перебазировали в Беларусь. Что касается использования таких ракет с российских аэродромов, то подобная тактика и дальше будет продолжаться. Дальность действий ракет Х-22 где-то до 500 км, что ставит вопросы поиска вариантов защити от них. И я думаю, что такие варианты могут быть найдены, в частности, нужно подумать о возобновлении ракетно-зенитных комплексов (ЗРК) С-200, которые мы сняли с вооружения в 2014 г. Эти ЗРК имеют дальность действия 240 км", - заметил военный эксперт.



Аналитик объяснил, что нужно перестать целить в стрелы, уже нужно сбивать лучников, то есть сами бомбардировщики Ту-22М3, и это более рациональный подход к обеспечению наших территорий.



"Радиолокационная система головки самонаведения Х-22, наводимая либо на мосты, либо на скопление больших объектов, достаточно несовершенна в точности и так же не поддается средствам радиоэлектронной борьбы. Это значит, что нам нужно искать варианты, которые могут или ослепить ракеты Х-22, или вернуться к стратегии уничтожения носителей этих ракет", – подчеркнул Згурец.

Военный эксперт добавил, что подобные варианты у нас разрабатывались и нужно к этим моментам вернуться более активно с пониманием того, что результат должен быть в ближайшее время.

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