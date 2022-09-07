Об этом в эфире Еспресо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"Если они теряют правый берег Херсонщины, то под угрозой и левый. Левый берег и Запорожская область – это угроза для Крыма, которой раньше не было, а сейчас есть – потому что есть возможность поражать цели на территории Крыма. Для них это будет принципиально – они должны там держать большие силы. Вариант перемещения войны в Крым немного вероятнее, чем продвижение украинцев на Донбассе, хотя это тоже не является невероятным", - рассказал он.

По словам Трегубова, единственный участок, на котором россияне сейчас способны наступать, – это Бахмутское направление, и они это пытаются делать.

"Там тоже сейчас очень жесткие бои с очень переменным успехом. Они будут пытаться где-то продавить украинцев, какие-то свои действия преподнести как победное наступление. Скорее всего, они будут бросать усилия на Бахмутское направление, но вопрос в том, насколько они готовы сжигать остатки своих материальных и человеческих (ресурсов – ред.). В принципе, мы видим, что они так и делают на Правобережной Херсонщине, в Балаклее. Это и есть российская стратегия – сжигать людей в попытке получить хоть какие-то, если не достижения, то не отдать то, что они взяли. Это абсолютно нерационально с точки зрения военного мастерства, потому что это приводит к тому, что украинцы их уничтожают в неравных пропорциях", - заявил офицер ВСУ.