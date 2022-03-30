Вариант "отложенной войны" - самый опасный для Украины, - нардеп Арьев
Владимир Арьер отметил, что россия должна дойти до уровня, когда она не сможет возобновить какие-либо военные действия против любой страны соседа
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
"Любые договоренности не должны привести к тому, что с россии снимут санкции, ее снова отпустят в нормальные экономические отношения с целым миром, а поставки компонентов оружия с Запада возобновятся. Этого нельзя допустить", – сказал нардеп.
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Арьев добавил: "Вопрос перенесенной, отложенной войны – это самая большая опасность для Украины. России нужно время, чтобы показать, что они якобы достигли "успеха", а затем сделать выводы из предыдущего этапа борьбы и готовиться к следующей войне с Украиной, что будет гораздо болезненнее именно для нас".
Также он сказал, у Украины остается один вопрос: либо россия доходит до уровня, когда не может возобновить какие-либо военные действия против любой страны-соседи, и тогда можно говорить, что наступает мир, либо откладываем войну.
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Добавим, накануне, 29 марта состоялись переговоры Украины и России. На переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.
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