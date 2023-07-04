Об этом в интервью Укринформу сказал экс-президент Польши Александер Квасневский.

По его словам, Украина должна получить четкие заверения в будущем членстве НАТО. Однако очевидно, что во время войны вступление в Альянс невозможно.

"Перспектива членства в НАТО должна быть четко очерчена. Вместе с тем путь в Альянс является проблемой из-за войны, которую нужно выиграть, и здесь НАТО должно показать свою решимость, чтобы в дальнейшем проводить подготовку украинских военных и предоставлять Украине оружие", - сказал польский политик.

Он предположил, что возврат всех оккупированных территорий может быть сложным и длительным процессом.

"Кроме того, нужно будет определить, какой должна быть победа Украины. Если мы признаем, что Украина должна освободить территорию до границ 2014 года, то это может быть долгий путь", - сказал Квасневский.

В то же время он допустил вероятность замораживания конфликта.

"Но если будет определено, что часть территории может быть под каким-нибудь международным контролем, пока там не будут проведены честные выборы, а не такой референдум, как сделали россияне, то это тоже вариант, который нужно принимать во внимание", - подчеркнул политик.

Украина неоднократно отмечала, что не согласится на замораживание конфликта. В частности, в апреле глава МИД Дмитрий Кулеба говорил : "Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины".

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