Варфоломей заявил, что на месте Кирилла отказался б быть патриархом

Об этом рассказал глава Конференции католических епископов Польши и митрополит Познанский архиепископ Станислав Гондецкий на встрече с украинским духовенством во время своего визита в Киев, сообщает официальный сайт УГКЦ.

"Президент Польши Анджей Дуда пригласил патриарха Варфоломея из Константинополя в Польшу и одновременно попросил меня, чтобы я присоединился к приглашению. И когда Варфоломей приехал, я имел с ним 45-минутную встречу – так, как с Папой (Папой Римским, – ред.). Он очень интересный человек, очень интеллигентный, очень интересуется миром и Польшей в частности. В программе его визита также была встреча с украинскими беженцами.Он принимал их очень просто и сердечно. Потом мы сделали совместное заявление относительно событий в Украине, он - со своей стороны, я – со своей", - отметил Гондецкий.

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Тогда же, в разговоре между ними, Варфоломей и высказался по поводу Кирилла.

"Он (Варфоломей, – ред.) издавна известен своим осуждением войны в Украине. Попутно здесь и видна разница между православием греческим и православием московским. Во время разговора я его спросил, что бы он, как патриарх Константинополя, сделал на месте патриарха Кирилла? И он мгновенно ответил: "Я бы отрекся от должности патриарха, потому что то, что происходит, не есть в духе Евангелия". Это очень мне симпонировало", – поделился польский иерарх.

Справка

12 мая 2022 года священный синод УПЦ МП постановил решить судьбу дальнейших отношений с РПЦ на широком внутрицерковном собрании.

"В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые нас всех беспокоят. При этом подчеркиваем, что мы должны сделать все, чтобы дискуссия по тому или иному вопросу не вывела нас из каноничного поля и не повлекла за собой новые разделения в церкви", - говорилось в заявлении синода церкви Московского патриархата в Украине.

Предварительно известно, что такое собрание может состояться 27 мая.

Перед этим 93 церковных деятеля УПЦ МП выступили с резким осуждением заявлений Кирилла (Гундяева) в поддержку вторжения РФ в Украину 24 февраля и действий российских оккупантов на украинской территории. По их мнению, дальше Кирилл не может быть патриархом московским.

Украинская парламентская оппозиция потребовала наложить санкции на УПЦ МП, запретить ее деятельность, а имущество национализировать. Был зарегистрирован соответствующий законопроект.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (партия "Слуга народа") выступил против рассмотрения данного документа в сессионном зале, чтобы, как он выразился, избежать "раскола украинского общества".

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