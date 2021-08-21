Варфоломей и Епифаний почтили павших воинов Украины и жертв Голодомора

Об этом передает Еспресо.TV .



"Его Святейшество и Его Блаженство совершили возложение цветов у "Стены памяти павших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора-геноцида украинского народа", - сообщает пресс-служба Киевской митрополии.



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Напоминаем, что в воскресенье, 22 августа 2021 года, в 9:00 на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятели - вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

















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