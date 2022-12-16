Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Варфоломей дал понять, что считает "русский мир" ересью
OPINION

Варфоломей дал понять, что считает "русский мир" ересью

Кирилл Говорун
16 декабря, 2022 пятница
12:09
Мнение

Патриарх выступил на конференции по мировой политике в Абу Дабе. Выступление программное. Вот некоторые мысли по его речи

Патриарх начал свое выступление с упоминания о самой плохой геополитической катастрофе в Европе после Второй мировой войны. В отличие от путинского распада СССР для Варфоломея – это война в Украине.

В анализе этой катастрофы он ушел далеко в прошлое – к корням московской государственности. По его оценке, изначально эта государственность оказала негативное влияние на христианскую традицию, которую она вроде бы защищала. Это влияние, обусловленное среди прочего очень приблизительным пониманием Православной Традиции, также являлось одним из исторических факторов разделений в глобальном Православии.

По оценке Варфоломея, с самого начала московская государственность оказала негативное влияние на христианскую традицию, которую она вроде бы защищала

Читайте также: В УПЦ-МП хотят надеть на себя ризы мучеников

Патриарх несколько раз использовал выражение "инструментализация религии" (εργαλειοποίηση της θρησκείας), которое я тоже постоянно повторяю.

Также он несколько раз употребил выражения "ересь" и "русский мир" (ρωσικός κόσμος). Правда, он не назвал прямо "русский мир" ересью, но дал понять, что именно так и думает. Он развил традиционный тезис, что этнофилетизм является ересью, сделав при этом важное уточнение. Для него это "идея, что церкви должны быть организованы в соответствии с принципом национальности, главным критерием которой является речь".

Варфоломей не назвал прямо "русский мир" ересью, но дал понять, что именно так и думает

Читайте также: Российская матрешка. Почему УПЦ и дальше является частью гундяевской РПЦ

Таким образом, патриарх перебросил мостик от этнофилетизма к русскому миру. Последний ставит во главу угла не столько национальность, сколько язык. По его словам, "связь между прошлым этнофилетизмом и настоящим русским миром очевидна. Вера становится скелетом идеологии путинского режима". Идеологов этого режима, включая, очевидно, самого Путина, патриарх Варфоломей называет "актерами, часто не имеющими подлинной веры". Они только притворяются – как в театре.

Источник

Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Украина
война с Россией
патриарх Варфоломей
Читайте также:
енергетичні системи
15 декабря, 2022 четверг
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
14 декабря, 2022 среда
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.2
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
13:05
Обновлено
РФ выпустила 60 ракет по территории Украины
13:05
Обновлено
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
В ряде областей прогремели взрывы, в Харькове и Киеве - повреждение инфраструктуры
13:01
Путин встретится с Лукашенко в Минске: о чем будут говорить
12:57
Свет
В Молдове возможны перебои с энергоснабжением из-за ударов РФ по Украине
12:53
Обновлено
В Кривом Роге российская ракета попала в дом: два человека погибли, восемь - ранены
12:20
Обновлено
В результате повреждения энергоинфраструктуры ряд железнодорожных участков обесточен, задерживается по меньшей мере 17 поездов
12:05
"Стоит ли еще больше тормозить процесс передачи ПРО, чтобы "не допустить эскалации": Подоляк об очередной ракетной атаке РФ
12:04
В Минобороны прокомментировали утренний массированный обстрел Украины: Россия надеется изменить ход войны в свою пользу
12:00
Обновлено
По Запорожью зафиксировано попадание около 15 российских ракет
11:52
Диана Панченко
Последний путь Панченко. Как пропагандистка Медведчука стала ртом оккупации
11:35
Женщины в Луганске были вынуждены рожать в коридорах или каретах скорой: раненые оккупанты заполнили медучреждение
11:17
За время полномасштабной войны в результате действия России погибли 449 детей и еще 859 получили ранения
10:58
Массированная атака РФ по Украине: повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге страны
10:47
За сутки ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов, 5 танков и 5 беспилотников
10:04
OPINION
Запад поставил Россию "на растяжку"
09:17
OPINION
Николай Княжицкий
"Русский мир" и "российская церковь" должны быть запрещены в Украине
09:15
За прошедшие сутки захватчики обстреляли ракетами Харьков и больницу в Купянске
08:59
Европейский Союз стремится наладить совместную закупку оружия
08:48
Укрпочта открывает Новогоднюю резиденцию для детей и взрослых
08:28
За минувшие сутки россияне убили еще 7 гражданских жителей Донецкой области
08:19
Эксклюзив
В Херсонской области возросло количество желающих эвакуироваться, - депутат облсовета Хлань
08:06
OPINION
Залужный не играет на публику и не пытается успокоить
07:47
Россия, несмотря на санкции, покупает большинство деталей для дронов "Орлан" за рубежом, - Reuters
07:44
Ночью оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Днепропетровской области.
07:42
коронавирус
Коронавирус может храниться в телах инфицированных людей даже после смерти, - NYT
07:30
Россия может пойти в новое наступление на Киев зимой 2023, однако это вряд ли удастся, – ISW
07:15
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 22 населенных пунктов, - Генштаб
07:05
Твиттер заблокировал известных журналистов, критиковавших Илона Маска
06:41
"Готовим усиление нашего оборонного сотрудничества". Зеленский поговорил с Трюдо
06:39
Стало известно, сколько россиян сдались в плен по программе "Хочу жить"
06:10
Писал письма с поддержкой Путина. Судья Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка
05:44
Белый дом
В Белом доме прокомментировали резолюцию по исключению РФ из Совбеза ООН
05:15
Эффективность ПВО Украины выросла до 80%, – Резников
04:36
Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу
03:37
Оккупанты арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы, - Центр национального сопротивления
02:57
Жан Беленюк
Все сознательные атлеты не имеют права говорить о трудных временах в спорте, - нардеп-борец Беленюк
02:15
Россия похитила 40 детей из Лисичанска и Северодонецка. Их вывезли в Ставропольский край
01:54
В метро Киева пройдут тренинги по домедицинской помощи
01:51
Жители Бердянска украсили желто-голубыми лентами одну из улиц города
01:16
"Как бывшему футболисту – страшно становится": Лукашенко пристыдил министра спорта за состояние футбола в Беларуси
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV