Патриарх начал свое выступление с упоминания о самой плохой геополитической катастрофе в Европе после Второй мировой войны. В отличие от путинского распада СССР для Варфоломея – это война в Украине.

В анализе этой катастрофы он ушел далеко в прошлое – к корням московской государственности. По его оценке, изначально эта государственность оказала негативное влияние на христианскую традицию, которую она вроде бы защищала. Это влияние, обусловленное среди прочего очень приблизительным пониманием Православной Традиции, также являлось одним из исторических факторов разделений в глобальном Православии.

По оценке Варфоломея, с самого начала московская государственность оказала негативное влияние на христианскую традицию, которую она вроде бы защищала

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Патриарх несколько раз использовал выражение "инструментализация религии" (εργαλειοποίηση της θρησκείας), которое я тоже постоянно повторяю.

Также он несколько раз употребил выражения "ересь" и "русский мир" (ρωσικός κόσμος). Правда, он не назвал прямо "русский мир" ересью, но дал понять, что именно так и думает. Он развил традиционный тезис, что этнофилетизм является ересью, сделав при этом важное уточнение. Для него это "идея, что церкви должны быть организованы в соответствии с принципом национальности, главным критерием которой является речь".

Варфоломей не назвал прямо "русский мир" ересью, но дал понять, что именно так и думает

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Таким образом, патриарх перебросил мостик от этнофилетизма к русскому миру. Последний ставит во главу угла не столько национальность, сколько язык. По его словам, "связь между прошлым этнофилетизмом и настоящим русским миром очевидна. Вера становится скелетом идеологии путинского режима". Идеологов этого режима, включая, очевидно, самого Путина, патриарх Варфоломей называет "актерами, часто не имеющими подлинной веры". Они только притворяются – как в театре.

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Об авторе. Кирилл Говорун, доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Экуменического института Гаффингтон

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