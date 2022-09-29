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Война с Россией: хроника
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Вам врут: Зеленский обратился к коренным народам России

29 сентября, 2022 четверг
21:06
война с Россией

Украинский президент обратился к народам Кавказа, Сибири и коренным народам других земель, которых Россия мобилизует на войну в Украину

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на официальном Telegram-канале Зеленского.

Президент Украины сообщил о потерях российских оккупантов в Украине: "Уже 58,5 тыс. российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это количество. Вам врут, что погибло якобы около шести тысяч. 58,5! Вот, в чем правда. Все они погибли из-за того, что этой войны захотел один человек. Только один. Которому служит много людей".

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"Все народы на территории России! У вас нет причины быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны умирать в Украине. Нет у вас такой обязанности. Ни перед вашими родителями, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете, - сказал Зеленский. - Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам врут, что якобы этих провалов нет".

"Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы потом не пришлось воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут и следующие волны мобилизации", - призвал президент Украины.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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Владимир Зеленский
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