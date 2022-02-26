"Вам нужно действовать немедленно": Владимир Кличко обратился ко всему миру

Запись заявления размещена в инстаграмме, передает Еспресо.TV .



"Вам нужно действовать немедленно. Чем-нибудь что у вас есть и срочно.



Завтра или через час может быть поздно.



Читайте также: Совместное решение об отключении России от SWIFT принято, - Кулеба



Прошу, начните действовать немедленно", - подчеркнул Владимир Кличко.



В противном случае, добавил Кличко, современный мир ждет "гуманитарная катастрофа" "в самом сердце Европы".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb