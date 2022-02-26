"Вам нужно действовать немедленно": Владимир Кличко обратился ко всему миру
Украинский спортсмен и общественный деятель Владимир Кличко в субботу, 26 февраля 2022 года, на третий день фронтального наступления России на Украину обратился к цивилизованным странам с требованием "немедленно остановить войну"
Запись заявления размещена в инстаграмме, передает Еспресо.TV .
"Вам нужно действовать немедленно. Чем-нибудь что у вас есть и срочно.
Завтра или через час может быть поздно.
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Прошу, начните действовать немедленно", - подчеркнул Владимир Кличко.
В противном случае, добавил Кличко, современный мир ждет "гуманитарная катастрофа" "в самом сердце Европы".
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