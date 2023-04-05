"Вам не удастся нас рассорить. Вам не удастся нас разделить. Никогда больше!" - Дуда обратился к Москве
Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет поддерживать свободную Украину всегда - вне политических споров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Великие народы в важнейшие моменты истории (а сейчас мы именно в таком моменте, вне всяких сомнений) способны переступать через самые большие отличия, которые их разделяют, и вместе смотреть в будущее. А мы великие народы, мы поляки и украинцы. У нас большая история , большая культура и большое прекрасное будущее, поэтому мы не боимся говорить даже о самых сложных темах нашей общей истории. Мы продемонстрировали это нашим совместным визитом во Львов, на "Кладбище орлят" и Сечевых стрелков. На основе правды и взаимного доверия мы будем выстраивать отношения между нашими народами", - говорится в заявлении Анджея Дуды.
По словам Дуды, захватчики и оппоненты пытались разделить нас, и сейчас это пытаются делать, но это им не удастся.
"Именно поэтому отсюда мы посылаем четкое послание в Москву: вам не удастся нас поссорить. Вам не удастся разделить нас. Никогда больше!" - заявил президент Польши.
Дуда заявил, что его страна будет поддерживать свободную Украину.
"Поддержка свободной Украины Польшей была, есть и будет вне политических споров. Независимо от того, кто у власти: левые или правые. Так было и во время Оранжевой революции, когда тогдашний президент Александер Квасневски был одним из лидеров поддержки Украины. Так было и во время президентства Качиньского и Революции Достоинства. Так есть и сегодня, когда вы сдаете самый сложный экзамен. Отстаиваете независимость своей Родины. С оружием в руках. Так будет и в будущем", - сказал польский президент.
- Утром 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Он вручил Зеленскому высшую награду страны.
- Также во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу ожидается оформление дорожных карт региональной интеграции Украины с Польшей, странами Балтии и Скандинавии.
- В Польше визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской воспринимается как большое событие – весь мир смотрит на них как на символ несокрушимости, и этот символ приезжает в Польшу, сказала корреспондентка Еспресо Залевская.
- Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали письмо о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техникой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.7
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное