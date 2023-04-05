"Вам не удастся нас рассорить. Вам не удастся нас разделить. Никогда больше!" - Дуда обратился к Москве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Великие народы в важнейшие моменты истории (а сейчас мы именно в таком моменте, вне всяких сомнений) способны переступать через самые большие отличия, которые их разделяют, и вместе смотреть в будущее. А мы великие народы, мы поляки и украинцы. У нас большая история , большая культура и большое прекрасное будущее, поэтому мы не боимся говорить даже о самых сложных темах нашей общей истории. Мы продемонстрировали это нашим совместным визитом во Львов, на "Кладбище орлят" и Сечевых стрелков. На основе правды и взаимного доверия мы будем выстраивать отношения между нашими народами", - говорится в заявлении Анджея Дуды.

По словам Дуды, захватчики и оппоненты пытались разделить нас, и сейчас это пытаются делать, но это им не удастся.

"Именно поэтому отсюда мы посылаем четкое послание в Москву: вам не удастся нас поссорить. Вам не удастся разделить нас. Никогда больше!" - заявил президент Польши.

Дуда заявил, что его страна будет поддерживать свободную Украину.

"Поддержка свободной Украины Польшей была, есть и будет вне политических споров. Независимо от того, кто у власти: левые или правые. Так было и во время Оранжевой революции, когда тогдашний президент Александер Квасневски был одним из лидеров поддержки Украины. Так было и во время президентства Качиньского и Революции Достоинства. Так есть и сегодня, когда вы сдаете самый сложный экзамен. Отстаиваете независимость своей Родины. С оружием в руках. Так будет и в будущем", - сказал польский президент.