Вам не нужно быть украинцем, чтобы поддерживать нас, - Кличко обратился к иностранцам
Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко обратился к иностранным фанатам и призвал их поддержать Украину
Об этом Кличко-младший написал в Twitter.
"Вам не нужно быть украинцем, чтобы поддерживать нас. Просто нужно отстаивать свободу и справедливость", – написал Владимир Кличко.
Под твитом бывший боксер прикрепил хэштег #WeAreAllUkrainians.
- 1 июля бывший боксер Владимир Кличко прокомментировал саммит НАТО и отметил, что у Украины есть полное право добиваться членства в Альянсе.
- Кличко-младший в разговоре с иностранными СМИ напомнил миру о зверствах российской армии в Буче
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