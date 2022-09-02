Вам не нужно быть украинцем, чтобы поддерживать нас, - Кличко обратился к иностранцам

Об этом Кличко-младший написал в Twitter.

"Вам не нужно быть украинцем, чтобы поддерживать нас. Просто нужно отстаивать свободу и справедливость", – написал Владимир Кличко.

Под твитом бывший боксер прикрепил хэштег #WeAreAllUkrainians.

1 июля бывший боксер Владимир Кличко прокомментировал саммит НАТО и отметил, что у Украины есть полное право добиваться членства в Альянсе.

Кличко-младший в разговоре с иностранными СМИ напомнил миру о зверствах российской армии в Буче

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