"Вам доступна выплата COVID-19": ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.



Он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

Напомним, 15 ноября президент Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, которые привились двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.