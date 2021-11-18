"Вам доступна выплата COVID-19": ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме
ПриватБанк предупредил о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под видом выплат за вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.
Он подчеркнул, что ни в коем случае не нужно вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.
- Напомним, 15 ноября президент Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, которые привились двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.
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