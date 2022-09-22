Валютный рынок: спрос на доллар продолжает превышать его предложение

Об этом сообщает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в своем facebook .

Он отметил, что за прошедшую неделю чистые интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты составили $511 млн, что на 7,5% больше, чем на прошлой неделе.

По словам Данилишина, объем ликвидности банковского сектора превысил 330 млрд. гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету правительства.

Данилишин также отметил, что задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 3,1 млрд гривен.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банкам на прошлой неделе было выдано 859 льготных кредитов на общую сумму 2,3 млрд. грн. Общее количество кредитов, выданных по этой программе с начала полномасштабного вторжения, составляет 12,8 тыс., а их объем – 50,9 млрд. гривен. Подавляющая часть кредитов была ориентирована на поддержку сельскохозяйственного производства и антивоенные цели.

В четверг, 22 сентября, доллар в украинских обменниках в среднем стоит 43 грн., за евро просят 41,90 грн.

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