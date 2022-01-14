Валютный рынок реагирует на удешевление гривны на напряженную геополитическую ситуацию, – Несходовский
После переговоров по вопросам безопасности между США и Россией вторжение со стороны РФ на Украину стало еще более реальным, и это негативно влияет на валютный рынок
Об этом директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил в эфире программы "Большой эфир" на Еспресо.TV.
"США четко определили свои позиции относительно возможного вступления Украины в НАТО, о защите Украины в случае российского вторжения. Но вместе с тем их заявления, что это вторжение более вероятно, чем, условно говоря еще неделю назад. Следовательно, у нас начала меняться ситуация на валютном рынке", – сказал он.
Как отметил Несходовский, нерезиденты начинают сокращать портфели своих инвестиций в украинские ценные бумаги, что отражается на курсе доллара в Украине.
"Для нас это не очень хорошо, поскольку цена на газ сейчас очень высока. Если будем его сейчас покупать, придется выложить больше гривни", – объяснил эксперт.
- Напомним, курс гривны на межбанке в пятницу пересек психологический предел в 28 грн/доллар.
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