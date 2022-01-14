Валютный рынок реагирует на удешевление гривны на напряженную геополитическую ситуацию, – Несходовский

Об этом директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский заявил в эфире программы "Большой эфир" на Еспресо.TV.



"США четко определили свои позиции относительно возможного вступления Украины в НАТО, о защите Украины в случае российского вторжения. Но вместе с тем их заявления, что это вторжение более вероятно, чем, условно говоря еще неделю назад. Следовательно, у нас начала меняться ситуация на валютном рынке", – сказал он.



Как отметил Несходовский, нерезиденты начинают сокращать портфели своих инвестиций в украинские ценные бумаги, что отражается на курсе доллара в Украине.



"Для нас это не очень хорошо, поскольку цена на газ сейчас очень высока. Если будем его сейчас покупать, придется выложить больше гривни", – объяснил эксперт.

Напомним, курс гривны на межбанке в пятницу пересек психологический предел в 28 грн/доллар.